Parolo: "Lazio cantiere ancora aperto, Sarri ha bisogno di..."

L'ex centrocampista biancoceleste ha parlato della rivoluzione sul mercato compiuta dalla società, ma ha indicato anche le certezze di Sarri...

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - Dopo un primo anno ottimo, Marco Parolo è stato confermato come opinionista di Dazn. L'ex calciatore è stato per sette stagioni una delle colonne della Lazio e ha commentato la stagione che verrà sulle pagine de Il Corriere di Bologna. Parolo si attende una squadra molto diversa negli uomini viste le tante operazioni di mercato in entrata e in uscita. L'entusiasmo dell'Olimpico sarà un'arma in più per Immobile e compagni, senza dimenticare Ciro che è sempre l'asso nella manica. Sull'obiettivo Champions, l'ex numero 16 ha le idee chiare: «Forse parte un po' più indietro rispetto alle prime quattro, ma sarà un campionato strano vista la partenza anticipata e la lunga pausa in mezzo: chi trova prima gli equilibri ne beneficerà. La squadra biancoceleste ha perso punti di riferimento in spogliatoio e Sarri è un tecnico che ha bisogno di meccanismi oliati: aver cambiato portiere, centrali difensivi e centrale di centrocampo, anche se c'è ancora Cataldi, la rende un cantiere ancora aperto».