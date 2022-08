Serie A, prosegue la prima giornata: il programma di oggi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Prosegue questa prima giornata di Serie A, partita ieri con gli anticipi tra Milan - Udinese, Sampdoria - Atalanta, Monza - Torino e Lecce - Inter, con altre otto squadre che oggi scenderanno in campo per fare il loro esordio stagionale. La Fiorentina è pronta ad affrontare in casa la neopromossa Cremonese, così come la Lazio che all'Olimpico attende il Bologna. Entrambe le gare si giocheranno nel pomeriggio, in contemporanea. La serata poi proseguirà con altre due sfide: quella tra Spezia ed Empoli e Salernitana - Roma. Di seguito il programma completo

Fiorentina - Cremonese, ore 18:30

Lazio - Bologna, ore 18:30

Spezia - Empoli, ore 20:45

Salernitana - Roma, ore 20:45

