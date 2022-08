Lazio Primavera, Sanderra sorride: la vittoria in amichevole fa ben sperare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - In attesa di debuttare in campionato, l’inizio è fissato il 10 ottobre contro l’Ascoli in trasferta, la Lazio Primavera si sta mettendo alla prova. Il nuovo tecnico Sanderra sta prendendo le misure, deve accertarsi del livello della squadra e capirne la preparazione e lo sta facendo in allenamento quanto nelle amichevoli. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ieri le baby aquile hanno disputato la gara contro la Nuova Florida, club che milita in Serie D. Segnali positivi sono arrivati da questo test, i biancocelesti hanno vinto in rimonta 3 a 1grazie alle reti di Castigliani, Crespi e Quaresima mettendosi così alle spalle la sconfitta precedentemente incassata contro il Crotone. A piccoli passi l’allenatore sta plasmando la sua creatura, la squadra è pronta ad iniziare un nuovo ciclo con l’obiettivo e la speranza di concluderlo nel miglior modo possibile.

