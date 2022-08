Lazio, altra stagione altri record: Immobile può sorprendere ancora

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Pronti, via! Si parte, la nuova stagione è finalmente iniziata e ha in serbo grandi speranze e obiettivi per la nuova Lazio di Sarri. Aspettative alte e sensazioni positive su quel che sarà. C’è fermento per vedere in azione i nuovi innesti che hanno portato vigore alla rosa, ma non ci si dimentica assolutamente di chi negli anni continua ad essere una certezza. Tra le colonne di questa squadra, non solo in campo, c’è senza alcun dubbio Ciro Immobile. L’attaccante non ha mai smesso di stupire, ha riscosso successi realizzando sogni di quando era bambino: la Scarpa d’Oro. Ha raggiunto e battuto record come mai nessuno aveva fatto finora, laureandosi capocannoniere per la quarta volta in carriera. Insomma, in questo campionato gli occhi non possono che essere puntati su di lui. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il bomber biancoceleste ha ancora strada davanti a sé per continuare a scrivere nuove pagine di storia del club. Nel mirino c’è ancora Nordahl, pluri-cannoniere del massimo campionato: ha vinto la classifica cinque volte. Sarebbe la ciliegina sulla torta, ma prima c’è un altro step: entrare nella top ten dei marcatori all time della Serie A. Si è messo alle spalle Quagliarella, l’unico ancora in attività a correre per il titolo, attualmente Ciro è tredicesimo in classifica. Punta in alto, gli mancano sei gol per raggiungere Signori, Del Piero e Gilardino. Avanti tutta!

