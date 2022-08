Inzaghi: "Le altre comprano e noi siamo i favoriti? Ci serve un difensore"

Il nome di Acerbi è accostato sempre più frequentemente all'Inter. L'ammissione del tecnico sull'ultima pedina sul mercato sembra...

"Mercato? Mi fa piacere ascoltarvi e non rido... Non mi va di scherzare su questo argomento: le altre acquistano ogni giorno, noi finiamo sui giornali solo perché vendiamo e poi saremmo pure i favoriti. La squadra deve rimanere questa". Un Simone Inzaghi piccato risponde così alle domande di Sky Sport. Poi il tecnico fa una specifica su cosa serve alla sua squadra: "Attacco alla dirigenza? Assolutamente no, ne parlate voi. La squadra è questa, ci manca solo un centrale al posto di Ranocchia e la società sta provvedendo per prenderlo". Le voci sull'interesse nerazzurro per Francesco Acerbi, su precisa richiesta dell'ex tecnico biancoceleste, potrebbero così trovare riscontro. Il giocatore è in uscita, nonostante Sarri lo abbia inserito nella lista per il campionato. Nei prossimi giorni se ne saprà di più con entrambe le parti che sperano che l'affare possa andare in porto.