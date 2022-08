Lazio, depositata la lista per la Serie A: la decisione su Acerbi e Akpa

TUTTOmercatoWEB.com

La Serie A torna finalmente in campo domani sarà il turno della Lazio che affronterà il Bologna allo Stadio Olimpico di Roma. Come già anticipato, oggi era prevista la compilazione della lista provvisoria per la Serie A da consegnare in Lega entro le 12.00 di oggi. Come si legge dal comunicato stampa della Lega, la Lazio ha depositato il tutto ma con una novità importante. Nella lista sono stati regolarmente inseriti anche Francesco Acerbi, Akpa Akpro e Sofian Kiyine. Il loro futuro è sempre più lontano dalla Capitale, ma in attesa di sciogliere il rebus legato ai loro trasferimenti, Sarri li ha considerati almeno per il momento, dentro il gruppo. Il marocchino, così come Casale, sconterà la giornata di squalifica che si porta dalla scorsa stagione. Per quello che riguarda Cancellieri, Marcos Antonio, Raul Moro, Luka Romero, Furlanetto, Kamenovic, Mario Gila e Bertini nessun problema. Non sono inseriti nella lista dei 25, ma essendo nati dopo il 2000 possono essere regolarmente utilizzati senza occupare nessuno slot, La lista per la Serie A in estate può essere modificata fino alla fine del mercato di giornata in giornata, dunque se ci sarà un riscontro in questo senso, la Lazio non avrà alcun problema a modificare il documento.

LISTA OVER 22 (max 17 posti)

Maximiano, Adamonis, Patric, Romagnoli, Casale, Hysaj, Radu, Acerbi, Marusic, Vecino, Akpa Akpro, Milinkovic Savic, Kiyine, Basic, Felipe Anderson, Pedro, Luis Alberto

LISTA OVER 22 FORMATI IN ITALIA (max 4 posti)

Provedel, Zaccagni, Lazzari, Immobile

LISTA OVER 22 FORMATI NEL CLUB (max 4 posti)

Cataldi

UNDER 22 UTILIZZABILI

Cancellieri, Marcos Antonio, Raul Moro, Luka Romero, Furlanetto, Kamenovic, Mario Gila, Bertini