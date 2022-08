Lazio, la difesa il chiodo fisso di Sarri: l’obiettivo della stagione

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - È tutto pronto in casa Lazio per il debutto in questa nuova stagione che prenderà il via, per le aquile, nel pomeriggio di oggi con il Bologna che l’attende all’Olimpico. Il calcio d’inizio è fissato alle 18:30, stanno fremendo Sarri e i suoi che non vedono l’ora di tornare in campo e lottare per i nuovi obiettivi prefissati. Una squadra diversa, più consapevole e soprattutto rinforzata al punto giusto che cercherà con tutta se stessa di non replicare gli errori del passato. Non cadere alla prima difficoltà e non farsi travolgere dalle incertezze è uno degli aspetti sui quali il tecnico ha lavorato nel corso di questo primo anno. Consci delle proprie potenzialità, i biancocelesti non devono distogliere lo sguardo dal loro scopo: la Champions. Per raggiungerla serve una squadra compatta, che si mette a totale servizio del mister oltre ai gol ma soprattutto puntare a subirne il meno possibile. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l’attacco non desta grandi preoccupazioni. L’allenatore potrà contare, ancora una volta, sull’inarrestabile Ciro Immobile. Uomo fidato. La scorsa stagione grazie anche alle sue reti, il reparto si è qualificato al secondo posto come migliore della Serie A: 77 gol messi a segno, dopo l’Inter. Si può solo fare meglio, anzi. Con la variante a centrocampo rappresentata da Marcos Antonio non ha alcun dubbio. La sua rapidità e imprevedibilità saranno quella spinta in più per il tridente. La difesa resta il chiodo fisso del toscano. Rinvigorita, sicuramente migliorata rispetto alla scorsa stagione, ma non ancora perfetta come lui vorrebbe. I 58 centri subiti infastidiscono Sarri che quest’anno pretende di abbassare la media, punta sui suoi ragazzi soprattutto sui nuovi.

