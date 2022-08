Lazio - Bologna, Lazzari: “Vogliamo partire forte davanti a questi splendidi tifosi”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto pronto allo stadio Olimpico di Roma per la gara d'esordio della Lazio che alle 18.30 sfiderà il Bologna Sinisa Mihajlovic. Poco prima del fischio d'inizio della gara Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: "Sarà una partita difficile. La prima di campionato è sempre un’insidia non conoscendo bene sia la nostra forma fisica che la loro. Vogliamo partire forte davanti a questo bellissimo pubblico. Quando arrivi allo stadio e trovi loro sugli spalti hai la forza per dare anche più del massimo. Vogliamo la vittoria. Prima della mia stagione voglio migliorare il rendimento della squadra facendo meglio dell’anno passato".

L'esterno biancoceleste ha poi aggiunto ai microfoni di Sky Sport: "Quest'anno abbiamo tanti acquisti, non vediamo l'ora di entrare in campo e vedere com'è la situazione. Ci sono tanti tifosi e ci teniamo a partire forte e far subito bene. Come lo scorso anno, vogliamo portare a casa i tre punti alla prima giornata".

Il terzino biancoceleste ha parlato anche ai microfoni di Dazn: "Questo è il secondo anno di Sarri. Già dal ritiro di quest'anno era tutto più bello. Dopo un anno che lavori su un certo modulo e sulle cose che chiede il mister, è tutto più facile. Siamo partiti subito alla grande e speriamo di dimostrarlo già da oggi".