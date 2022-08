Lazio-Bologna, procede spedita la vendita: ecco il dato sui biglietti

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

Grande risposta da parte del pubblico biancoceleste in occasione della sfida tra Lazio e Bologna. I tifosi Laziali, dopo aver sottoscritto 23.600 abbonamenti, si sono fiondati ad acquistare i biglietti esaurendo rapidamente il settore Nord e occupando gran parte della Tevere, per cui restano poco più di 1.000 biglietti. Esaurito anche il Distinto Sud-Est, nella giornata di ieri la Lazio ha accolto l'invito del pubblico e ha aperto anche metà della Curva Maestrelli. Sono circa 40.000, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, i presenti al momento alla partita, di cui oltre 15.000 sono i biglietti venduti in queste ore, ma il dato è destinato a crescere ancora. Sarri e la squadra domani faranno il loro l'esordio stagionale in uno Stadio pieno e atinte biancocelesti.