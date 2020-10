Lazio - Borussia Dortmund, Correa: "E' una gara fondamentale, partiamo al meglio!"

Poco prima del fischio di inizio del match tra Lazio e Borussia Dortmund, l'attaccante biancoceleste Joaquin Correa ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "La Lazio aveva un sogno: tornare in Champions League. Quando sono arrivato mi hanno detto che raggiungere la massima competizione europea era il primo obiettivo da raggiungere. Abbiamo tanta voglia di fare bene dopo la brutta gara di sabato scorso, oggi è l’occasione perfetta per svolgere una grande gara. La Champions League è la competizione più difficile al mondo, è ricca di giocatori di talento. Noi dobbiamo tornare ad esprimerci come lo scorso anno. Dovremo stare al massimo. Abbiamo dato il massimo per essere qui, ora dobbiamo affrontare ogni tappa come una squadra vera. La gara di oggi è fondamentale per iniziare al meglio il girone”.

SKY - Ai microfoni di Sky Sport, l'argentino ha poi aggiunto: "Inzaghi che questa competizione la conosce bene ed è ancora il capocannoniere della Lazio in Champions. Sarà un esordio particolare, tutti noi stiamo aspettando dopo il finale dello scorso anno in cui tutti pensavamo che senza covid avrebbe potuto vincere lo scudetto stiamo aspettando una consacrazione in qualcosa. Ha dei giocatori straordinari, quello della Champions è un banco di prova importante e sono molro curioso. Forse oggi affrontano i peggiori.

