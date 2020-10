Juventus, multato Paratici per insulti agli ufficiali di gara a Crotone

Multa per Fabio Paratici. Il dirigente della Juventus è stato sanzionato dal giudice sportivo per il suo comportamento durante Crotone-Juventus di sabato scorso terminata 1-1. Paratici avrebbe rivolto degli insulti nei confronti del direttore di gara in seguito al gol annullato a Morata per fuorigioco. Per lui multa di diecimila euro. Questo il comunicato: "Multa di diecimila euro per Fabio Paratici in quanto non autorizzato, al 43° del secondo tempo, stazionava in prossimità della panchina rivolgendo frasi irrispettose nei confronti degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”, si legge nelle motivazioni del Giudice Sportivo".