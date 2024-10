Lazio, Braglia e i complimenti a Baroni: "Ha più meriti di tutti"

Al via oggi la decima giornata di Serie A col turno infrasettimanale, sei le squadre che scenderanno in campo Lecce-Verona, Cagliari-Bologna e Milan-Napoli. Simone Braglia, intervenuto ai microfoni di TMW, ha espresso le sue aspettative sugli incontri in calendario e a proposito dei biancocelesti ha affermato: "Tolto il Napoli, vedo Lazio e Fiorentina bene dal punto di vista fisico. Baroni e Palladino, chi può essere considerato più una sorpresa? Farei un distinguo tra i due. Mentre Palladino ha avuto secondo me i giocatori e l'intervento di Pradè per fargli capire come doveva svoltare, Baroni da inizio anno invece nessuno ci avrebbe scommesso e invece è stato l'allenatore che ha condotto al meglio la squadra. Do più meriti a Baroni".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE