Lazio - Bruges, Capello: "Partita insidiosa per i biancocelesti, serve concentrazione"

Servirà una gara attenta, la Lazio affronta il Bruges all'Olimpico con due risultati su tre a disposizione. Ai microfoni di Sky ha commentato la partita Fabio Capello: "I belgi sono molto bravi tatticamente, non è una partita facile. La velocità degli esterni del Bruges è un’arma pericolosa. I biancocelesti devono coprire bene in quella porzione di campo. I giocatori devono avere attenzione, ripensare al percorso fatto finora e a quello che ha detto loro Inzaghi durante la settimana. Essere concentrati è fondamentale per affrontare queste squadre”.