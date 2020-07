Lazio, Budoni: "Il Cagliari è un avversario ostico, ma Inzaghi motiverà i giocatori"

La Lazio ha dato dei segnali di ripresa contro la Juventus. Il momento resta difficile, ma la sensazione è che nelle ultime partite che rimangono i biancocelesti possano tornare a fare bene. Ai microfoni di Lazio Style Radio, Riccardo Budoni ha affrontato questo e altri temi. "Nonostante le ultime uscite rimane il percorso fatto dalla Lazio, la Champions è più che meritata per il gioco prodotto e per quanto fatto da Inzaghi. Arrivare a questo obiettivo dopo tanti anni riporta la Lazio nella posizione ideale per programmare anche il futuro. C’è anche stato il mezzo sogno Scudetto."

IL POST LOCKDOWN - "Sicuramente anche il prossimo anno sia in Champions che in campionato sarà un’altra storia perché non sappiamo se il pubblico ci sarà e non sappiamo come le squadre approcceranno a questa situazione. La speranza era continuare come avevamo finito, questo non è successo ma la partita di Torino ha dato qualche buon segnale."

JUVENTUS-LAZIO - "Ci è mancata un po’ di fantasia, abbiamo sofferto la mancanza di qualche giocatore. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi e a Inzaghi che non hanno mollato di un centimetro. Sarri aveva molto timore nonostante le tante assenze nella Lazio. La fortuna della Juventus è che ha tante individualità che ti permettono di portare a casa le partite anche quando le prestazioni non sono ottime. L’ingresso in campo di Rugani alla fine ha mostrato che Sarri non si fidava della Lazio."

CALCIOMERCATO - "Le grandi squadre partono dalla rosa che hanno e poi valutano la situazione, nel caso della Lazio intervengono tanti fattori. Ci sono delle certezze date dai rinnovi di contratto, un segnale importante di continuità mandato dalla società. Spero accada anche con Inzaghi. I biancocelesti stanno comunque lavorando da tempo sul mercato, basta vedere la trattativa per Kumbulla. Io punterei su giocatori giovani ma che hanno già un’esperienza internazionale, meglio di giocatori navigati che ti assicurano un anno. 4-5 giocatori con motivazioni valide possono far decollare la Lazio."

LAZIO-CAGLIARI - "Inzaghi impronterà la partita come una finale di Cahmpions, motiverà tutti i giocatori. Avrà qualche uomo in più, il Cagliari è una squadraccia da affrontare che ha ottenuto punti in rimonta. È importantissimo l'approccio."