Lazio, Budoni: "Ora saranno tutte finali, bisogna sfruttare il momento"

La Lazio continua a collezionare risultati positivi, ora si ritrova al secondo posto e a un passo dalla vetta. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Budoni: "Bella cavalcata che avvicina all'obiettivo, ora ogni partita vale doppio. Saranno tutte finali, tutte lottano per qualcosa, tra retrocessione e lotta per l'Europa. Quando si lotta per qualcosa bisogna fare i conti con tante situazioni. Anche la Juventus, l'Atalanta e l'Inter possono avere difficoltà, di mezzo ci sono le coppe. La Lazio può preparare la settimana in una certa maniera, trovare le soluzioni migliori e non mettere in campo formazioni particolari. Bisogna sfruttare questo momento. La vittoria con l'Inter è fondamentale, ha dato segnali importanti. Le gare con Verona e Parma ti hanno fatto però capire che nessuno regala niente".

