Lazio, buon compleanno a Libor Kozak: il ceco spegne 33 candeline

Ricorrenza importante per un indimenticato ex biancoceleste. L'attaccante originario della Repubblica Ceca Libor Kozak ha compiuto 33 anni. Attualmente in forza alla Puskás Akadémia ha vestito la maglia biancoceleste dal 2008 al 2013 con in mezzo la parentesi a Brescia nel 2009-2010 totalizzando 80 presenze e 22 reti tra campionato e coppe. Nella stagione 2012/2013 ha vinto la classifica dei marcatori dell'Europa League siglando 10 marcature tra turni preliminari e il resto della competizione. Seppur non sia sceso in campo fa parte dello storico gruppo del 26 maggio 2013, che vinse la finale di Coppa Italia contro la Roma. In seguito ha vestito le maglie di Aston Villa, Bari, Livorno, Slovan Liberec e Sparta Praga, prima di accasarsi in Ungheria.