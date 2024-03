Lazio, Calisti: "Non cambierei Sarri ma tanti giocatori..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Alle spalle l'amaro ko contro il Bayern Monaco e l'eliminazione Champions adesso l'obiettivo primario della Lazio è il campionato e soprattutto la prossima gara contro l'Udinese in programma lunedì 11 marzo alle 20.45.

In merito al momento dei biancocelesti e al futuro del tecnico ha detto la sua Ernesto Calisti ai microfoni di TMW Radio: "Ciclo finito? Io terrei Sarri in realtà. Non andrei a ricominciare un'altra volta, a meno che non ci siano cose irreparabili. La Lazio da quanto non arrivava seconda in classifica e agli ottavi di Champions? E' vero che rendono al di sotto delle loro possibilità loro, ma non ricomincerei di nuovo. Di allenatori bravi poi ce ne sono, empatici, ma per me lo è anche Sarri. Cambierei molto però tra gli uomini. Quest'anno ci sono stati tanti infortuni di uomini importanti ed è chiaro che fai fatica se poi non hai ricambi a quel livello".