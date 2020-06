Lazio, Canigiani: "Iniziative in Cina aumentano visibilità e opportunità economiche"

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Marco Canigiani, responsabile marketing biancoceleste, ha parlato delle ultime iniziative lanciate, che riguardano la Cina e l'Asia in generale: "A partire da qualche minuto la Lazio è sbarcata con i suoi mezzi di comunicazione sul mercato cinese. La Lazio ha un suo canale dove comunicherà con i suoi tifosi cinesi, che sono tantissimi. È online da questo momento anche il sito in Cina della Lazio. Nelle prossime settimane, la versione italiana del nostro sito metterà delle sezioni multilingua. Metteremo a disposizione di tutti i tifosi sparsi per il mondo tutte le informazioni. L’annuncio di un importante partnership riferita ai mercati asiatici, riguarda un’azienda di betting. Qui in Italia non arriverà nulla, saranno attività confinate lì. È un bel segnale, vuol che riconoscono nella Lazio un brand che in quei mercati può dare un aiuto. C’è la possibilità per quest’impresa di sfruttare la Lazio, è stato un importante accordo che durerà due stagioni più la continuazione di questa. Aumentano la visibilità del brand e le opportunità economiche del club. Quest’attività, relativa al mondo social, è un’attività partita davvero tempo fa. A livello burocratico abbiamo dovuto fare delle procedure lunghissime. Il lockdown ci ha obbligato a fare delle video-conferenze. C’è stato qualche piccolo ritardo rispetto al nostro programma, ma ora i tempi sono maturi per lanciare il progetto. Credo che oltre a 'Tu non sarai mai sola' ci saranno altre iniziative in questo senso".

Lazio, il messaggio di Inzaghi al Rocca di Papa: "Vi aspetto per un'amichevole" - VD

Calciomercato Lazio, rifiutata la prima offerta del Psg per Milinkovic: i dettagli

TORNA ALLA HOMEPAGE