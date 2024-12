Lazio, Castellanos a LSC: "Siamo contenti per la vittoria, in settimana..."

Nel post partita di Lecce - Lazio ai microfoni ufficiali del club è intervenuto Castellanos, autore del rigore trasformato e che ha inizialmente portato in vantaggio i biancocelesti. Queste le sue parole a caldo sulla vittoria: "Siamo contenti perché la squadra ha vinto questa partita difficile contro una squadra difficile, dobbiamo continuare così. Abbiamo giocato una partita bellissima il primo tempo, dobbiamo continuare così. Dopo il nostro gol è arrivato anche il loro, ma è il calcio. Dobbiamo continuare a lavorare e stare calmi per la prossima partita. Marusic? Lui è importante e forte per noi, complimenti”

“Loro giocano diverso in questo campo perché sono forti e giocano bene, è importante aver vinto questa partita per noi. Come è stata la mia settimana? Abbiamo perso una partita contro una squadra importante come l’Inter, ma abbiamo lavorato tanto in questa settimana e si è visto il lavoro”.

