Lazio, Castrovilli sul derby: "Ho vissuto partite simili. So che i tifosi..."

Nel corso della sua presentazione in conferenza stampa, il nuovo acquisto della Lazio Gaetano Castrovilli ha parlato anche del derby, partita sentitissima a Roma, alla quale lui si è dichiarato pronto soprattutto in virtù delle sue esperienze passate: "In questi giorni passeggiando per Roma in tanti mi hanno fermato e me l'hanno chiesto. Io vengo da Bari, anche lì con il Lecce c'è un grande derby. So la pressione che mettono i tifosi, ce la metterò tutta per vincerli".