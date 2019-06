Lazio, Cataldi ha la media tiri-gol più alta tra i biancocelesti: il dato

Dodici presenze, diciotto considerando anche le 6 in Europa League. Poi due gol e un assist, ma soprattutto il rilancio nelle gerarchie come pedina importante della propria squadra del cuore. Danilo Cataldi si è ripreso la Lazio, e c'è ancora un po' di tempo per non pensare al rinnovo e godersi la stagione appena conclusa con il primo trofeo alzato in carriera. Danilo, infatti, ha anche raggiunto il primato in una speciale classifica: per rapporto tiri-gol in Serie A, Cataldi ha avuto la percentuale più alta di realizzazione considerando tutta la rosa di Simone Inzaghi. L'ex Benevento ha realizzato 2 gol, quelli alla SPAL e alla Roma nel derby, su 7 tiri totali, per una capacità di realizzazione pari al 22,2%. Un dato non male per un centrocampista, Cataldi ha dimostrato di poter dare un grande contributo a gara in corso. Dietro di lui sul podio ci sono Luiz Felipe (20%) e Acerbi (18.8%). Di seguito, ecco la classifica completa stilata da Lazio Page: 22.2% Cataldi (7 – 2); 20.0% Luiz Felipe (4 – 1); 18.8% Acerbi (14 – 3); 15.0% Lulic (16 – 3); 14.3% Immobile (68 – 13); 13.8% Caicedo (22 – 4); 9.1% Badelj (7 – 1).

LAZIO, LOTITO SI RACCONTA

VAR, PARLA COLLINA

TORNA ALLA HOMEPAGE