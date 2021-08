Lazio, Cataldi in Paideia per controlli medici: la situazione - FOTO

Controlli medici per Danilo Cataldi nella clinica Paideia di Roma. Il centrocampista della Lazio si sta sottoponendo ad alcuni esami dopo che, nell'ultimo allenamento in terra tedesca, aveva riportato una botta. Uno stop che l'aveva obbligato a terminare, in anticipo rispetto ai compagni, la sessione di lavoro. Non ha preso parte al test amichevole di ieri contro il Twente. Alla vigilia della ripresa degli allenamenti a Formello, i controlli odierni daranno qualche indicazione in più sull'entità del problema.

