Lazio, che fine ha fatto Keita? Il suo futuro potrebbe essere in Turchia

Keita Balde Diao è tornato in Serie A quest'anno con il Cagliari, ma il suo rendimento non è stato all'altezza delle sue passate esperienze con le maglie di Lazio, Inter e Sampdoria. Il senegalese è arrivato la scorsa estate dal Monaco e con i rossoblu ha collezionato 26 presenze arricchite da 3 gol e un assist. Stando a quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, la sua esperienza in Sardegna è già finita: per una clausola all'interno del suo contratto collegata alla retrocessione del club in Serie B, l'attaccante sarà libero dal 30 giugno. Il suo futuro, con ogni probabilità, sarà in Turchia: Besiktas e Galatasaray sono interessate, l'ultima parola spetterà direttamente al calciatore.