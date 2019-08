Lazio, classifica marcatori precampionato: Correa capocannoniere

Decima amichevole precampionato e decima vittoria per la Lazio di Simone Inzaghi che supera la Primavera di Menichini. Le aquile hanno chiuso in bellezza un precampionato perfetto battendo 12-0 le giovani aquile. Sono in totale 71 i gol realizzati dai biancocelesti durante l'estate. Capocannoniere è Joaquin Correa che con i suoi 14 centri ha sbaragliato la concorrenza. Alle spalle dell'argentino, medaglia d'argento per Felipe Caicedo e Ciro Immobile che chiudono la preseason con 8 reti a testa. Ai piedi del podio troviamo Parolo e Luis Alberto con sei realizzazioni, seguiti dalla sopresa Patric. Lo spagnolo ha firmato cinque marcature e si candida al ruolo di preziosa alternativa nella lunga stagione della squadra capitolina. Andrè Anderson chiude a 4, mentre Adekanye a 3. Seguono con due centri Acerbi, Jony, Milinkovic e Cataldi, mentre con una soddisfazione personale ci sono Leiva, Lulic, Vavro e Berisha. A questi vanno sommati due autogol e le reti dei giovani della Primavera Nimmermeer (2) e Scaffidi prestati oggi alla squadra dei grandi. Ecco la classifica marcatori completa:

14 - Correa

8 - Caicedo, Immobile

6 - Parolo, Luis Alberto

5 - Patric

4 - Anderson

3 - Adekanye

2 - Acerbi, Jony, Milinkovic, Cataldi

1 - Leiva, Lulic, Vavro, Berisha

*2 Autogol

2 - Nimmermeer

1 - Scaffidi

