Lazio, classifica marcatori precampionato: Correa primo, Caicedo insegue

CLASSIFICA MARCATORI LAZIO - Si è chiuso ieri il ritiro della Lazio in quel di Auronzo di Cadore. La squadra biancoceleste ha disputato e vinto cinque amichevoli sotto le Tre Cime di Lavaredo. In totale i ragazzi di Inzaghi hanno realizzato 44 gol contro l'Auronzo, la Top XI del Cadore, Triestina, Virtus Entella e Mantova. Joaquin Correa chiude il ritiro in Veneto da capocannoniere con dieci gol firmati. L'argentino è sempre più leader del gruppo e vuole proseguire a trascinare i suoi. Alle sue spalle, medaglia d'argento per Felipe Caicedo con sei centri. L'ecuadroriano, che sta trattando il rinnovo contrattuale con i biancocelesti, punta ad avvicinare l'ex Siviglia nelle prossime amichevoli. Medaglia di bronzo da dividere per quattro tra gli spagnoli Luis Alberto e Patric e gli azzurri Andrè Anderson (chiare le origini brasiliane, ndr) e Immobile, tutti con quattro gol firmati. Seguono, con due centri cadauno, Parolo, Acerbi, Milinkovic e il giovane Adekanye. Soddisfazione personale anche per Cataldi, Lucas Leiva e Jony. A completare il quadro ci pensa anche un autogol. Ecco la classifica marcatori provvisoria del precampionato della Lazio prendendo in esame solo le amichevoli ufficiali disputate:

10 - Correa

6 - Caicedo

4 - Luis Alberto, Patric, Anderson e Immobile

2 - Parolo, Acerbi, Adekanye, Milinkovic

1 - Cataldi, Jony, Leiva

*Autogol

