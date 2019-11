Lazio Club Nepi, sabato i premi sport e cultura: presenti Delio Rossi, Maestrelli e Cucchi

Nella Sala Nobile del Comune di Nepi sabato 30 novembre si respirerà della lazialità. Il Club Lazio “Tommaso Maestrelli” insieme al Comune di Nepi e alla A.S. Atletica Nepi presenteranno il Premio Sport e Cultura. L’appuntamento inizierà alle ore 17:30 e verranno assegnati due premi “Sport 2019”. Il primo alla memoria di Stefano Liscapade, mentre il secondo è per l’allenatore Delio Rossi. Sarà assegnato anche il premo “Cultura 2019” a Riccardo Cucchi, voce storica di Radio Rai e tifoso biancoceleste. Sarà presente anche Massimo Maestrelli in qualità di ospite d’onore. Al termine dell’evento si terrà una cena presso il ristorante Crudelia.

