Lazio - Cluj, i convocati di Inzaghi: out Immobile e Milinkovic

Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Cluj (ore 21:00) allo Stadio Olimpico di Roma. Assenti giustificati Strakosha e Marusic, mentre per scelta tecnica non ci sono né Milinkovi, né Lulic, né Immobile. Fuori anche Berisha, che potrebbe non aver recuperato del tutto. Vista la rosa cortissima, è stato chiamato in prima squadra Luca Falbo, capitano della Primavera durante il derby vinto (2-1) sabato scorso dalla formazione di Menichini.

Portieri: Alia, Guerrieri, Proto

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lulic, Patric, Vavro

Centrocampisti: Cataldi, Correa, Falbo, Jony, Luis Alberto, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo

N.B. Luca Falbo vestirà la maglia numero 52