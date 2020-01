Lazio Club New York, lo striscione dal Ponte di Brooklyn - FOTO

Si è chiuso un 2019 fruttuoso per la Lazio, che ha portato a casa Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Il Lazio Club New York nello striscione di Capodanno ha voluto omaggiare la recente vittoria di Riyad del 22 dicembre davanti al Ponte di Brooklyn: "La storia lo impone... Lazio campione!". Che sia a Roma o a New York la sostanza non cambia: a festeggiare sono i tifosi biancocelesti.

