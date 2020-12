Lazio Club NY, donati $6.000 all'altra associazione danneggiata dall'incendio - FT

Dopo che già a febbraio il locale Via della Pace di New York (sede del Lazio Club New York City, ndr) è andato in fiamme, giorni fa c'è stato un nuovo incendio che ha colpito l'intero edificio. Dentro il palazzo risiedeva anche la Women's Prison Association, organizzazione che si prende cura delle donne con problemi giudiziari. Il cuore dei laziali è immenso ed è stato dimostrato ancora una volta: il club ha donato all'associazione $6.000 per aiutare chi ha perso il posto dove si sentiva protetto. Il tutto è stato reso noto con un post su Instagram.