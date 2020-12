Lazio Club NY, incendio nella sede. Bartocci: "Speravamo di rivedere le bandiere sventolare, non accadrà più" - FT

AGGIORNAMENTO ORE 21.00 - "Si sperava di rivedere le bandiere sventolare davanti a Via della Pace, purtroppo non accadrà. Il club non sarà più lì, non c'è più il palazzo. Purtroppo è la seconda volta", così Giovanni Bartocci, intervenuto ai nostri microfoni.

Il Lazio Club New York nuovamente in fiamme. Un incendio, scoppiato poco prima delle 5 del mattino, ha investito l'edificio dell'East Village dove sorge 'Via della Pace', il ristorante italiano sede del club dei tifosi biancocelesti della 'Grande Mela'. È stato Giovanni Bartocci, uno dei fondatori del Lazio Club, a diffondere la notizia via Instagram: "È riandato a fuoco via della Pace. Non so quello che è successo. È un anno difficile per tutti, ci sono persone che hanno perso molto di più ma non ce la faccio più, sono stanco". Si tratta del secondo rogo in meno di un anno: lo scorso febbraio un violento incendio distrusse completamente il locale. Anche oggi, come in quell'occasione, stanno arrivando numerosissimi messaggi di solidarietà da parte dei tifosi di tutto il mondo per un club capace di portare i colori della Lazio a Manhattan, un vero punto di riferimento per residenti e turisti.

Lazio, la faccia di Andreas Pereira dopo il gol annullato dal Var - FOTO

Non basta un buon Torino, vince la Juventus: McKennie e Bonucci decidono il derby della Mole

TORNA ALLA HOMEPAGE