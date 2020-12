Non basta un buon Torino, vince la Juventus: McKennie e Bonucci decidono il derby della Mole

Il Torino la domina per un tempo ma nella ripresa la Juventus la ribalta e si aggiudica il derby della Mole. All’Allianz Stadium i granata dominano il primo tempo e giocano benissimo non permettendo alla squadra di Pirlo di ripartire in modo pericoloso. N'Koulou segna la rete del vantaggio ma nel corso dei primi 45’ la squadra di Giampaolo ha anche altre occasioni per firmare il raddoppio. Nella ripresa i bianconeri escono fuori e trovano il pareggio con la rete di Cuadrado, annullata giustamente per fuorigioco di Bonucci. Il gol buono arriva al minuto 77’ con la firma di McKennie su assist di Cuadrado. È poi Bonucci a mettere il risultato in cassaforte e l’idea è sempre del colombiano. La squadra di Pirlo vince il derby e si piazza al secondo posto in classifica a 20 punti in attesa che scendano in campo le altre nella giornata di domani e l’Inter questa sera. Torino che rimane ancora in zona rossa, terzultimo a 6 punti.

Lazio, basta poco: Immobile e Milinkovic piegano lo Spezia

Lazio, anche Patric e Armini festeggiano sui social. I due in coro: "Bravi ragazzi, +3" - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE