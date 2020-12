Lazio, la faccia di Andreas Pereira dopo il gol annullato dal Var - FOTO

Vince la Lazio in un match duro e complicato contro uno Spezia ben messo in campo e sempre pericoloso, sopratutto dopo il gol dell'1-2. La rete nel finale di Andreas Pereira aveva dato tranquillità a tutti i tifosi biancocelesti salvo essere annullato dal direttore di gara per fuorigioco dopo aver rivisto la l'azione al Var. In precedenza l'ex United aveva fornito l'assist per Caicedo, anche lui fermato per fuorigioco (confermato dalla tecnologia). Il brasiliano al termine del match ha postato una story molto divertente su Instagram in cui "mostra" il suo viso in modalità meme dopo aver saputo che i gol erano stati annullati.

