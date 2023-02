Lazio, Cluj il primo ostacolo in Conference: ad attenderla ci sono due big

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il 16 febbraio la Lazio farà il suo esordio in Conference League, quando allo Stadio Olimpico di Roma ospiterà il Cluj per la gara di andata dei playoff, i quali si chiuderanno il 23 febbraio in Romania con il ritorno. Una sfida ostica e che nasconde molte insidie, sulla carta alla portata della Lazio che, però, sa bene di non potersi permettere di sottovalutare gli avversari, soprattutto dopo le lezioni pagate in Europa League. Un percorso che inizia in salita e, vincendo il doppio confronto agli spareggi, resterebbe tale. Alle urne di Nyon, infatti, la squadra di Sarri non sarebbe la favorita e verrebbe sorteggiata, il 24 febbraio, contro una testa di serie: ovvero quelle squadre che dai gironi si sono qualificate direttamente agli ottavi. Tra le rose più ostiche ci sono sicuramente il Villareal di Setien, con una tradizione europea importante, e il West Ham di Moyes, squadra che punta alla competizione europea per via delle difficoltà in campionato. Si tratta delle due big della competizione, squadre che si aggiungono alla lista delle teste di serie di cui fanno parte anche: il Nizza, il Sivasporr, il Başakşehir, l'Az Alkmaar, il Djurgarden e lo Slovan Bratislava. Il doppio confronto valido per gli ottavi di finale è in programma il 9 e il 16 marzo (a tre giorni dal derby), con la Lazio che inizierà, ancora una volta, giocando in casa.