Lazio, col Crotone per tornare a far punti. La carica del club sui social: "Il cammino riprende" - VIDEO

Mancano poco meno di quattro ore al fischio d'inizio tra Lazio e Crotone. Gli uomini di Inzaghi, reduci dalla sconfitta contro la Juventus, hanno l'occasione giusta per tornare a far punti e risalire qualche posizione in classifica. In attesa della gara, in programma all'Olimpico alle 15, sui profili social del club è stato condiviso un video per caricare la squadra e l'ambiente in vista della sfida contro i rossoblù: "Il cammino riprende".

