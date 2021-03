Diritti tv, la Lega continua a essere divisa. E intanto Dazn lavora sulla copertura...

Dopo settimane di unità, la Lega continua a essere divisa in due schieramenti contrapposti sul tema dei diritti tv. Da qui è partito l'appello di dal Dal Pino: nell'apertura del videocollegamento di ieri mattina, il presidente ha richiamato i club a responsabilità e coesione. Il discorso, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è stato apprezzato e seguito da una sorta di mozione del Cagliari, che ha proposto di tenere aperta l'assemblea senza dover necessariamente procedere alle votazioni. Ferma la risposta dei sette club che spingono per velocizzare la pratica dell'assegnazione, che hanno tenuto il punto. Si tratta del gruppo che preme per la vendita immediata a Dazn, con la minaccia di pretese risarcitorie nel caso in cui i tempi di allungassero oltre la scadenza delle proposte del 29 marzo. Non dovrebbe succedere: la prossima settimana il numero uno della Lega dovrebbe convocare i club in una doppia seduta.

LE INTENZIONI - L'obiettivo è ovviamente superare lo stallo attuale. Anche ieri undici voti favorevoli e nove astenuti. E questo non perché insoddisfatti dell'offerta di Dazn, bensì per la volontà di affrontare la questione televisiva insieme a quella relativa ai private equity. Intanto la piattaforma si sta muovendo per garantire traffico simultaneo sui grandi numeri, tipici delle partite di campionato. Starebbe dunque per chiudere un accordo per assicurare un'ulteriore copertura digitale.

Lazio, Correa il miglior partner: Inzaghi sceglie il 'Tucu' per far sbloccare Immobile

Udinese, Nuytinck: "Se somiglio a Stam? Lui il più forte olandese degli ultimi tempi"

TORNA ALLA HOMEPAGE