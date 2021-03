Lazio, Correa il miglior partner: Inzaghi sceglie il 'Tucu' per far sbloccare Immobile

Inzaghi punta su Correa anche contro il Crotone. È questa almeno l'indicazione che arriva dalla rifinitura di ieri. Salvo sorprese sarà ancora lui ad affiancare Immobile: con il 'Tucu' accanto, il bomber ha scritto una pagina di storia del calcio la scorsa stagione. La sinergia tra i due è ormai consolidata. All'indomani della consegna della Scarpa d'Oro a Ciro in Campidoglio, l'argentino è stato il primo a dedicargli un post sul proprio profilo Instagram, sottolineando l'onore di giocare con un giocatore del suo calibro. L'anno scorso, riporta la rassegna stampa di Radiosei, sono diventati la coppia gol più prolifica della storia della Lazio in un campionato con 45 reti complessive. Un'alchimia che in questa stagione non si è tradotta così spesso nel binomio assist-gol, ma che crea comunque benefici e vantaggi per il gioco di Inzaghi.

UNA LAZIO SENZA CORREA - Nella mente di Inzaghi non sembra essere una Lazio senza Correa. L'allenatore adora il suo stile di gioco, e l'argentino, alle spalle di Immobile, ha facoltà di svariare su tutto il fronte offensivo. Una mobilità che però lo porta a essere poco lucido in zona gol, come confermano le sole tre reti segnate in questo campionato. L'ultimo è arrivato sabato scorso contro la Juventus, rete che gli ha consentito di sbloccarsi in Serie A dopo oltre un mese d'astinenza. Di sicuro, nella mente del tecnico Correa è un titolare indiscusso e una presenza imprescindibile. Da quando è tornato dall'infortunio muscolare al polpaccio, l'ex Siviglia è partito dalla panchina solo in Coppa Italia contro il Parma e l'Atalanta ai quarti: in tutti gli altri impegni ha avuto sempre un posto nell'undici iniziale. Per far sbloccare la Scarpa d'Oro, Inzaghi sceglie Correa. D'altronde è lui il partner preferito di Ciro.

