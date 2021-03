Lazio - Crotone, Inzaghi non può più far a meno di Radu: il romeno a tre passi dalla storia

La Lazio non può più far a meno di Radu. E appena tornato a disposizione, Inzaghi lo lancia subito da titolare. Una mossa che consentirà anche a Francesco Acerbi di riprendere il posto da centrale nella linea a tre. Il rientro del difensore, riporta la rassegna stampa di Radiosei, nasconde un doppio vantaggio. La sua importanza è ben mostrata dai numeri delle ultime quattro giornate di campionato, saltate a causa dell'operazione di ernia inguinale: otto gol subiti, una media di due reti a partita. Soltanto contro la Sampdoria la porta è rimasta inviolata. Radu poi si rimetterà sulla strada del record: con il Crotone toccherà quota 399 presenze in maglia biancoceleste, avvicinandosi ulteriormente al primato all-time di Favalli. La storia è a tre passi.

Lazio - Crotone, tre biancocelesti rischiano di saltare l'Udinese: ecco di chi si tratta

Lazio, la Michielin ringrazia Immobile: "E se Ciro mi vuol bene anche se juventina..." - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE