Udinese, Nuytinck: "Se somiglio a Stam? Lui il più forte olandese degli ultimi tempi"

Bram Nuytinck, arrivato il Friuli nel luglio del 2017, si sta man mano ritagliando un posto importante nell'Udinese. E c'è chi azzarda già i paragoni. Il difensore olandese, sarà perché entrambi non hanno i capelli, sembra somigliare moltissimo a Stam, alla Lazio dal 2001 al 2004. Il classe '90, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha parlato di quest'affinità in un'intervista sul suo momento in bianconero: "Se somiglio a Stam? I capelli li ho persi dieci anni fa. Lui penso sia stato il più forte difensore olandese degli ultimi tempi".

