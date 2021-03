Juventus, l'indiscrezione dalla Spagna su Ronaldo: "Mendes ha parlato col Real"

Dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League, sono subito arrivate voci di mercato su Cristiano Ronaldo. Dalla Spagna, in particolare, arriva una clamorosa indiscrezione che vorrebbe CR7 di ritorno a Madrid. Secondo il conduttore del noto programma sportivo El Chiringuito, Josep Pedrerol, il super agente del portoghese Jorge Mendes avrebbe già sondato il terreno con i 'Blancos' per il suo ritorno al Real. Una conversazione informale, ma i segnali d'amore tra CR7 e il Real Madrid si sono ripetuti negli ultimi mesi. Secondo quanto riporta Marca, è un'opzione in linea di principio esclusa dal club spagnolo, ma non per mancanza di desiderio, e nel calcio tutto è possibile. I movimenti potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane. Anche perché la Juventus sta attraversando un momento economicamente delicato, e la situazione si è fatta ancor più complicata dopo l'uscita dalla competizione europea: i bianconeri potrebbero cedere Ronaldo, anche per via dell'alto stipendio percepito. Situazione da monitorare.

