Lazio, Delio Rossi: "Rinnovo Inzaghi? Io sono un cogli*ne romantico, rimarrei a Roma"

Il rinnovo di Inzaghi, le sirene delle altre squadre e il mercato. Sono questi i temi trattati da Delio Rossi, ex tecnico della Lazio, nell'intervista rilasciata ai microfoni di Radiosei: “Sicuramente con quest’anno si è chiuso un ciclo, quindi Simone deve capire se vuole ricominciare da capo, magari anche con degli altri giocatori, anche con più giovani e più scommesse. Io per come sono fatto non avrei avuto problemi al posto suo. Offerte di altre squadre? La differenza la fa la volontà di Simone, dipende da quello che vuole lui. Se vuole andare a misurarsi con un’altra piazza, magari anche più prestigiosa, oppure dire no, io mi ritengo all’altezza e voglio ricominciare di nuovo. Cosa farei io? Io non faccio testo, sono un coglione romantico e rimarrei a Roma visto che mi sono sempre sentito a casa. Musacchio? Difficile correre ai ripari nel mercato di gennaio. Loro hanno preso Musacchio perché pensano che sia un giocatore che può stare nella Lazio, ma non è lui che può stravolgere le sorti della stagione.”