Lazio, col Genoa occhio ai cartellini: chi rischia di saltare il Parma

Archiviato il pareggio ottenuto nel derby e dopo la sfida di Europa League col Bodo/Glimt, la Lazio torna a concentrarsi sul campionato e alla sfida col Genoa. I biancocelesti affronteranno in trasferta la squadra di Vieira, la gara è in programma nel lunedì di Pasquetta il 21 aprile alle 18. Un'altra partita importante che mette in palio punti preziosi per le ambizioni degli uomini di Baroni, in corsa per un posto in Europa. Non ci sarà Isaksen, costretto a fermarsi un turno per scontare la squalifica dopo l'ammonizione rimediata nel derby, ma i capitolini dovranno comunque prestare attenzione ai cartellini. Sono due i giocatori diffidati e che rischiano di saltare l'incontro casalingo col Parma: si tratta di Belahyane e Zaccagni.

