Lazio, col Torino l'ultima all'Olimpico per Lulic e Parolo? La situazione

Lazio – Torino sarà un match che offrirà forse più spunti per vicende extra-campo, piuttosto che per dei verdetti di classifica. La sfida conterà tanto e soprattutto per la salvezza del Torino, mentre in casa Lazio si pensa da tempo alla questione legata alla futura guida tecnica, ma anche ai calciatori che faranno o meno parte il prossimo anno della rosa biancoceleste. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, con i granata potrebbe essere l'ultima volta che i due senatori Parolo e Lulic scenderanno in campo: il primo giocherà al posto dell'ancora convalescente Milinkovic, mentre il secondo è in ballottaggio con Fares. Parolo vuole ancora giocare per un altro anno, ne parlerà con Lotito a fine stagione, ma probabilmente lascerà la Lazio. Destino comune forse anche quello dell'eroe del 26 maggio, il quale non ha ricevuto chiamate dalla società per trattare il rinnovo: dopo un anno tormentato dai problemi alla caviglia Lulic si sente finalmente bene, ma è probabile che faccia ritorno in Svizzera e lasci anche lui i biancocelesti a fine stagione.

