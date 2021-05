Calciomercato Lazio, Di Marzio: "Lotito tentato da Gattuso"

Il futuro di Simone Inzaghi è ancora da scrivere e le voci si moltiplicano. Alla scadenza, fissata al 30 giugno, manca sempre meno e la firma sul contratto ancora non c’è e quindi ecco che gli scenari aperti sono diversi. I rumors si rincorrono: c’è chi sostiene che il tecnico sia in attesa di una proposta da una big (Juve o Inter se dovesse andare via Conte), ma anche che invece sia Lotito a voler rompere un rapporto che dura ormai da oltre un decennio. Giovanili comprese. La piazza chiede chiarezza, ma per ora tutto tace e anche i giocatori non hanno idea di cosa succederà, tanto che Leiva nel post derby s’è lasciato scappare un chiaro “vediamo se il mister rimarrà”. Tutti in attesa, dunque. Nel frattempo - come riporta Gianluca Di Marzio - Lotito ha sondato con decisione Rino Gattuso che ha messo in stand by la proposta della Fiorentina. Secondo l’esperto di calciomercato, infatti, il patron laziale sarebbe molto tentato da Gattuso, con cui c’è un feeling personale molto forte. La candidatura dell’attuale tecnico del Napoli diventerebbe attuale solo se Inzaghi non rinnovasse. Già, perché prima ci si siederà al tavolo con Simone, si cercherà di trovare un punto d’incontro e solo se non dovesse accadere allora si guarderebbe altrove. A Gattuso nello specifico. Rino lascerà Napoli al termine della stagione e la Lazio sarebbe ovviamente piazza gradita. Prima, però, va sciolto il nodo Inzaghi. Simone e Lotito dovranno guardarsi negli occhi e decidere cosa fare: continuare insieme o separarsi. Solo dopo si capirà il destino della panchina della Lazio.

Pubblicato il 18/05 alle 1:10