Lazio - Como, le probabili formazioni: le scelte di Baroni tra infortuni e squalifiche

La Lazio è chiamata a cancellare immediatamente il derby perso. Il girone di ritorno in campionato riparte dall'Olimpico, dove arriva il Como di Fabregas. Baroni deve fare a meno di Zaccagni, Gila e Castellanos, squalificati, e di Vecino e Patric, infortunati. Le scelte, quindi, sono quasi obbligate. Davanti a Provedel trovano spazio in difesa Gigot e Romagnoli al centro, con Nuno Tavares e Lazzari (più di Marusic) come terzini. A centrocampo confermati Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru, che ha sempre un ruolo ibrido tra mezzala e trequarti. Come cambi in panchina ci sono solo Castrovilli e Basic, reintegrato momentaneamente in lista (così come Hysaj). In avanti sono in tre per due maglie: Isaksen, Noslin e Tchaouna, con i primi due in vantaggio per giocare dal primo minuto. Ma c'è speranza anche per ritrovare Pedro per qualche minuto. L'unica punta la fa Dia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Noslin. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Pellegrini, Hysaj, Castrovilli, Basic, Tchaouna, Pedro. All.: Baroni.

COMO (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Moreno, Goldaniga, Kempf; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. All.: Fabregas.