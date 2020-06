Lazio, con la Fiorentina si torna nel passato: la curiosità

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, nella sua pietra miliare Il Gattopardo, scriveva che "Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi". Pare che questa frase calzi a pennello per la Lazio e per la sfida di ieri con i gigliati fiorentini: i biancocelesti avevano estrema necessità di modificare qualcosa per lasciare immutata la distanza in classifica con la Juventus ed inoltre, nello specifico della gara contro la Fiorentina, sono cambiati tanti aspetti rispetto all'andata, ma alla fine hanno esultato sempre i ragazzi di Inzaghi.

RITORNO AL PASSATO - Mettendo a paragone la partita disputata al Franchi, sono cambiate le condizioni di gioco (prima porte aperte, ora porte chiuse e tanti altri accorgimenti a causa del Covid-19) e sono cambiate le formazioni in campo (i biancocelesti hanno cambiato 4/11 rispetto ai titolari dell'andata mentre i toscani 3/11), ma nonostante ciò il tabellone alla fine segnava in entrambe le occasioni 2-1 per la squadra con l'aquila sul petto. Il risultato non è l'unica cosa rimasta immutata: in ambe due le occasioni il gol decisivo è arrivato negli ultimi 10' (a Firenze Immobile ha segnato all'89', all'Olimpico Luis Alberto all'83'), Immobile ha segnato una rete e c'è stata un espulsione nei minuti di recupero ai danni della squadra di Iachini. Impossibile parlare di coincidenze.

