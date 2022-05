Lazio, con la Sampdoria occhio ai diffidati: i giocatori a rischio per la Juventus

TUTTOmercatoWEB.com

Vittoria sullo Spezia già alle spalle per la Lazio. I biancoceelsti proseguono la loro corsa all'Europa e nel prossimo turno di campionato sfideranno la Sampdoria nel match in programma sabato 7 maggio alle 20.45 all'Olimpico. La squadra di Sarri dovrà però fare molta attenzione ai cartellini in vista della gara contro la Juventus, la penultima di campionato.

Sono quattro infatti i giocatori diffidati: Immobile, Luiz Felipe, Marusic e Patric che se dovessero ricevere un cartellino giallo salterebbero lo scontro con i bianconeri. La Juventus invece dovrà fare attenzione nel match contro il Genoa: Kean, Rabiot e Vlahovic sono infatti a rischio squalifica.