Lazio, con Patric hai sempre vinto: lo spagnolo è l'unico imbattuto della rosa

Qualcuno farà fatica a crederci, ma quest'anno il talismano della Lazio si chiama Patric. La squadra di Inzaghi ha sempre vinto in questo inizio di stagione quando lo spagnolo era in campo. 333' giocati e 15 punti su 15: è l'unico imbattuto della rosa biancoceleste. A partire dal 15 settembre nella sfida contro la SPAL (persa per 2-1): finché Patric è rimasto in campo, il parziale era di 1-0 per la Lazio. Poi nella ripresa è entrato Vavro al suo posto e gli avversari hanno ribaltato la situazione. Contro l'Atalanta subentra ad inizio del secondo tempo (sul risultato di 3-0 per i nerazzurri) e contribuisce alla rimonta della Lazio. Dopo quella sfida, Inzaghi ha cominciato a dargli fiducia: 90' contro la Fiorentina, 79' contro il Torino e 72' contro il Lecce: tutte partite vinte dai biancocelesti.

Al di là dei numeri e delle statistiche, è innegabile che quest'anno Patric abbia avuto un miglioramento dal punto di vista delle prestazioni. Il ruolo di "braccetto" destro nella difesa a tre riesce a far esprimere le doti migliori allo spagnolo che, con le dovute accortezze, ha dimostrato di essere un affidabile difensore. Ancora è presto per dare giudizi definitivi ma, se dovesse continuare così, in molti dovranno ricredersi su di lui.

