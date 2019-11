Lazio, l'ex Matuzalem torna a giocare a 39 anni: le ultime

Francelino Matuzalem è pronto a tornare in campo. L'ex centrocampista della Lazio ha compiuto a giugno 39 anni, ma non sembra aver voglia di appendere gli scarpini al chiodo. Il brasiliano è tornato in patria e avrebbe ricevuto le proposte di ABC e América-RN, i due club di Natal, paese d'orgine del giocatore. Nei prossimi giorni il calciatore verdeoro darà una risposta e sceglierà quale maglia indossare. L'ultima esperienza è quella con il Monterosi in Serie D con cui ha giocato per un anno e mezzo. Matuzalem aveva poi preso il tesserino da allenatore UEFA A (permette di allenare fino alla Serie C e di fare il secondo in A o B, ndr) e si pensava che potesse passare dal campo alla panchina, ma a quanto pare le cose potrebbero andare in maniera diversa.

