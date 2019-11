Lazio, in A comanda ‘Re Ciro’: Immobile più prolifico di sei squadre

Ciro Immobile, a suon di gol, ha trascinato la Lazio fino al terzo posto in classifica. L’attaccante è una vera furia ed, insaziabile, ha siglato quattordici reti nelle prime dodici giornate della Serie A. I numeri del bomber biancoceleste, poi, acquistano ancor più valore se si pensa che squadre come Verona, Brescia, Udinese, Spal, Sampdoria e, addirittura, Milan, hanno centrato la porta meno volte rispetto a quelle di cui si è reso protagonista, da solo, l’ex Torino. In particolare, gli scaligeri e il club lombardo neo-promosso in A sono a quota 10 gol, i rossoneri sono ad 11, blucerchiati e ferraresi a 7 ed, infine, la squadra di Gotti a 8. I giocatori che compongono il Genoa sono andati in rete quattordici volte, eguagliando Immobile. In Serie A comanda ‘Re Ciro’, i numeri lo confermano.

