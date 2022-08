Lazio, contro il Bologna aprirà la Curva Maestrelli: il comunicato

Mancano pochi giorni alla sfida tra Lazio e Bologna, in programma domenica 14 alle 18:30 all'Olimpico che si prospetta essere straripante. Il dato registrato in questi giorni tra abbonati e paganti è un segnale più che positivo, anche quest'anno e soprattutto in questa prima gara i biancocelesti potranno contare sul supporto dei propri tifosi. Alla luce di questo, la società tramite i canali ufficiali ha diramato un comunicato rivolto al popolo laziale, annunciando che: "La S.S. Lazio comunica che a breve verranno messi in vendita anche i tagliandi della Curva Sud Maestrelli"

